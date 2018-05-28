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28 Mayıs 2018 17:30

Başkan Subaşıoğlu projeleri inceledi

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi.

Başkan Subaşıoğlu projeleri inceledi

28 Mayıs 2018 17:30


Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçede yapımı devam projeleri yerinde inceleyen Muhammet Subaşıoğlu, Kültür Merkezi ve Nikâh Sarayı, Merkez Kütüphane, Engelsiz Yaşam Merkezi, Aybüke Yalçın Yürüyüş Yolu ve Ornaz Vadisi’nde incelemelerde bulunarak görevlilerden bilgi aldı.


Başkan Subaşıoğlu, “Merkezefendi Belediyesi olarak hemşerilerimizin memnuniyetini her şeyin üstünde görüyoruz ve ilçemizde buna göre çalışıyoruz. Merkezefendili hemşerilerimizin hizmetine sunmak için vizyon projelerimizi de tamamlamak adına gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kültür Merkezi ve Nikâh Sarayı, Merkez Kütüphane, Engelsiz Yaşam Merkezi, Aybüke Yalçın Yürüyüş Yolu ve Ornaz Vadisi’nde incelemelerimizi yaptık. Tüm bu projelerimizde açılışlara gün sayıyoruz. Hemşerilerimiz gibi biz de heyecanlıyız ve mutluyuz. Merkezefendimize ve Denizlimize hayırlı olsun” dedi.




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