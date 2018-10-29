Başkan Subaşıoğlu Türk bayrağı dağıttı

Cumhuriyetin 95. yıldönümü nedeniyle Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçedeki esnaflara ve vatandaşlara Türk Bayrağı hediye edildi. Başkan Muhammet Subaşıoğlu, esnafların ve vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı hem de Türk Bayrağı dağıttı. Başkan Subaşıoğlu, tarafından dağıtılan Türk Bayrakları, esnaflar ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi ile karşılandı. Başkan Subaşıoğlu, “Cumhuriyetimiz bugün itibariyle 95 yaşında. Cumhuriyetimizin ilanının 95. yıldönümünü kutluyor olmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Cumhuriyet Bayramımız vesilesiyle ilçe esnafımıza ve vatandaşlarımıza Türk Bayrağı hediye ediyoruz. Merkezefendimizi, Denizlimizi, rengini şehitlerimizin kanından alan Ay Yıldızlı Bayrağımızla donatıyoruz. Merkezefendililerin, Denizlililerin ve milletimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.