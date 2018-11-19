Başkan Subaşıoğlu'na Askon'dan ziyaret

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Denizli Şube Başkanı Uğur Küçük ve yönetim kurulu üyeleri Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'na ziyaret gerçekleştirdi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'na ziyaretler sürüyor. Bu kapsamda bir ziyarette Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Denizli Şubesi'nden geldi. Başkan Subaşıoğlu, ASKON Denizli Şube Başkanı Uğur Küçük ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. Gerçekleştirilen ziyarette Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, ASKON Denizli Şube Başkanı Uğur Küçük ve yönetim kurulu üyeleri bir süre görüşerek istişarelerde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı Başkan Küçük ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Başkan Subaşıoğlu, “Yeni görevinizin hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum. Bu nazik ziyaretinizden dolayı da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.