Başkan Subaşıoğlu’ndan 15 Temmuz mesajı

Başkan Subaşıoğlu yayınladığı mesajda, 15 Temmuz 2016’nın, hafızalardan çıkmayacak, çıkarılmayacak bir tarih olduğunu vurguladı. O gece Türkiye için bir dönüm noktası, kırılma anı olduğunu hatırlatan Başkan Subaşıoğlu mesajında, “Türkiye’nin milli iradesine, birliğine, beraberliğine ve geleceğine yönelik bir darbe girişimine kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü mensubu asker üniformalı hainler, İstanbul Boğaziçi Köprüsü’nü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü trafiğe kapattı, savaş uçaklarını havalandırdı, TBMM’yi bombaladı, vatandaşa kurşun sıktı. Bu ihanet kalkışmasının yaşandığı anlarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, tüm halkımızı meydanlara davet etti. Bu çağrı ile vatanını, milletini ve bayrağını seven herkes meydanlara akın etti. Milletimiz tanklara, toplara, uçaklara ve silahlara rağmen cesurca bir davranış göstererek bu kalkışmaya engel oldu. Milli iradeye darbe yapmak isteyen hainlere gereken cevabı, aziz milletimiz verdi” dedi. Bombaların yağdığı, kurşunların sıkıldığı o karanlık geceden, tankların önüne yatan, uçakların üstüne atlayan, eli silahlı teröristlerin üzerine Türk Bayrağı ile korkmadan yürüyen kahramanlarımız sayesinde birlik ve beraberlik içerisinde, daha güçlü bir şekilde çıktık. Bu güzel vatanı bölmeye, parçalamaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterdik” ifadelerinde bulundu. Vatanı, milleti, bayrağı ve ezanı için mücadele eden cesur insanlarımız, Ömer Halisedemirlerimiz hiçbir zaman unutulmayacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle o süreçte verdiğimiz 249 şehidimizi yâd ediyor, yüzlerce gazimize Allah’tan şifa diliyorum. Allah hepsinden bin kere razı olsun. Tüm şehitlerimizle birlikte, 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.