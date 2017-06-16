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16 Haziran 2017 15:48

Başkan Subaşıoğlu’ndan babalar günü mesajı

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ‘Babalar Günü’ vesilesi ile bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Subaşıoğlu’ndan babalar günü mesajı

16 Haziran 2017 15:48


Başkan Subaşıoğlu yaptığı açıklamada, “Bilinmelidir ki babalar, evlatlarının yaşamındaki ilk kahramanıdır. Babalarımız varlıklarıyla bize güç verir, bizleri geleceğe hazırlar, ailenin koruyucusu ve kollayıcısıdır. Ailenin sorumluluğunu omuzlarında taşıyan babalarımız, ailesi için hiçbir fedakârlıktan asla kaçınmazlar. Her türlü sıkıntıya gözünü kırpmadan göğüs gerer. Ailesinin mutluluğunu kendi mutluluğu sayan çok değerli babalarımız, çocuklarına güzel şeyler bırakabilmek adına yıllarca özveriyle çalışır. Hayatımızın her anında varlıklarıyla bizleri onurlandıran ve mutlu eden sevgili babalarımızın ve baba adaylarının ‘Babalar Günü’nü kutluyor; sağlık ve mutluluklar diliyorum” ifadelerine yer verdi.




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