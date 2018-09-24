Başkan Subaşıoğlu'ndan çocuklara anlamlı hediye

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Merkezefendi Belediyesi Satranç Eğitim Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirerek, çocuklara satranç takımı hediye etti.

Merkezefendi Belediyesi'nin ilçedeki çocuklar adına önemli bir hamlesi olan satranç kursunun yaz eğitimleri sona erdi. 6-15 yaş grubundan 150 öğrencinin ücretsiz satranç eğitimi aldığı, çocukların hayal kurma gücünü geliştirmesinin, planlı hareket etmesinin, çabuk düşünebilmesinin hedeflendiği satranç kursuna, Başkan Subaşıoğlu bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Başkan Subaşıoğlu, kursiyer çocuklara satranç takımı hediye etti, onlarla fotoğraf çekildi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde verilen kurslar kış döneminde de verilecek.