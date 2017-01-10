Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 16:41

Başkan Subaşıoğlu’ndan DGC’ye ziyaret

Başkan Subaşıoğlu’ndan DGC’ye ziyaret

10 Ocak 2017 16:41

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Denizli Gazeteciler Cemiyeti’ni (DGC) ziyaret etti.
4 Ocak 1961’de kabul edilen ve basın çalışanlarına bazı haklar ve yasal güvence sağlayan “212 sayılı kanun” adlı düzenlemenin Resmi Gazete’ de yayınlanması nedeniyle 10 Ocak günü kutlanmaya başlanan ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Gazetecilerle Türkiye ve Denizli gündemi hakkında bir süre sohbet eden Başkan Subaşıoğlu, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyorum. Bu vesileyle sizleri ziyaret etme fırsatımız oldu. Bugün çalışan kelimesi geçtiği için gazeteci emekçilerin günüdür. Bu iş gerçekten ciddi bir emek istiyor. Gece gündüz, yağmur çamur demeden en güzel fotoğrafı yakalamak ve en iyi haberi en kısa zamanda servis etmek için çabalayan basın emekçilerinin gününü kutluyorum” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
11
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    11°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç