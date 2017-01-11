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11 Ocak 2017 18:50

Başkan Subaşıoğlu’ndan dördüzlere ziyaret

Başkan Subaşıoğlu’ndan dördüzlere ziyaret

11 Ocak 2017 18:50

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, ilçede yaşayan Veli-Arzu Altıntaş çiftinin doğan dördüz bebeklerini ziyaret etti.
Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, ilçede yaşayan Veli-Arzu Altıntaş çiftinin doğan dördüz bebekleri için düzenlediği ziyarette, çifti tebrik ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Prematüre olarak dünyaya gelen ve şimdi 2 aylık olan 4 erkek bebeğin sağlık durumları ise gayet iyi durumda olduğu belirtildi. Altıntaş ailesi bebeklere Armağan, Haktan, Çağan, Yaman isimlerini verdi. Ayrıca ailenin Asil Andaç isminde bir erkek çocuğu daha bulunuyor. Altıntaş ailesini evinde ziyaret eden Başkanı Subaşıoğlu, eşi Hacer Subaşıoğlu ile birlikte bebeklerle tek ilgilendi.
Altıntaş ailesini kutlayan Subaşıoğlu, “Dördüz bebekleri Merkezefendi’nin bereketi olarak nitelendiriyoruz. Bilirsiniz çocuklar dünyaya bereketiyle gelir. Altıntaş ailesini çok güzel günler bekliyor. İnşallah bebeklerimizin hayırlı, sağlıklı bir ömrü olur. Dördüzlerimiz Merkezefendi Belediyemize birer emanettir” dedi.



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