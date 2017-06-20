Başkan Subaşıoğlu’ndan Kadir Gecesi Mesajı

Başkan Subaşıoğlu yayımladığı mesajda “Ramazan-ı Şerif’in sonuna gelirken, İslam alemi için en kutsal gecelerden biri olan, kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in Peygamber Efendimize indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi’ne ulaşmanın mutluluğu ve huzuru içindeyiz. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nde Sema kapılarının ardına kadar açık olduğunu unutmadan ibadet edeceğiz. Rahmet ve bereketin bol olduğu bu gecede dualarımız ile birbirimize ve Rabbimize yakınlaşacağız. Dualarımızda, dünyada yaşanan tüm zulümlerin durmasını, ülkemizin birlik ve beraberlik içinde olmasını dileyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam âleminin Kadir Gecesi’ni kutluyor ve bu hayırlı gecenin huzur, iyilik ve güzellik getirmesini diliyorum” dedi.