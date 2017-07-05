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05 Temmuz 2017 14:58

Başkan Subaşıoğlu’ndan kan bağışı

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, her 3 ayda bir düzenli olarak yaptığı kan bağışını sürdürdü.

Başkan Subaşıoğlu’ndan kan bağışı

05 Temmuz 2017 14:58


Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, her 3 ayda bir düzenli olarak kan bağışında bulunuyor. Bayramyeri Meydanı’ndaki kan alma aracına giden Subaşıoğlu’nu Türk Kızılay Derneği Denizli Şubesi Başkanı Salih Amiroğlu ile görevli sağlık ekibi karşıladı. Subaşıoğlu, yapılan işlemlerin ardından kan bağışını gerçekleştirdi. Aynı zamanda işadamı olan Salih Amiroğlu’nun, Denizli şube başkanlığını yaptığı Türk Kızılayı’na armağan ettiği tam donanımlı kan alma aracında ilk kan bağışını Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu gerçekleştirmiş oldu.


Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, bağışlanan her kanın hayat kurtardığına dikkat çekti. Kan bağışında bulunmanın önemine değinen Başkan Subaşıoğlu, “Şu an son derece modern, iyi tasarlanmış olan kan bağış aracının içerisinde sağlıklı bir ortamda kan veriyoruz. Bu aracın bir anlamda açılışını yapmış olduğum için mutluyum. Üç ayda bir kan bağışında bulunuyorum. Kan bağışında bulunmak hem birçok insanın hayatını kurtarıyor, hem de kan bağışında bulunan kişinin sağlığını olumlu yönde etkiliyor. Toplumsal bilinç ve sorumluluk adına bütün Denizlilileri Bayramyeri’ndeki bu güzel ve sağlıklı araçta kan vermeye davet ediyorum” dedi.



“İlk başlangıcı başkanımızla yaptık”


Türk Kızılay Derneği Denizli Şubesi Başkanımız Salih Amiroğlu da “Başkan olarak geldiğimizde önce eksiklerimizi gözden geçirdik. Bir kan alma aracı ihtiyacımız vardı. Aracımızı kazandırdık. Merkezefendi Belediye Başkanımız Muhammet Subaşıoğlu’nun da belli aralıklarda kan verdiğini bildiğimiz için ilk başlangıcı başkanımızla yaptık. Tüm hemşerilerimizi kan alma merkezlerimize bekliyoruz.”




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