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21 Mayıs 2018 17:33

Başkan Subaşoğlu, ilçe sakinleri ile iftarda bir araya geldi

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Selçukbey, Yenişafak, Karahasanlı ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerinde kurulan iftar sofralarında ilçe sakinleri ile bir araya gelerek oruç açtı.

Başkan Subaşoğlu, ilçe sakinleri ile iftarda bir araya geldi

21 Mayıs 2018 17:33


Merkezefendi Belediyesi’nin mahalle iftarları devam ediyor. Bu çerçevede Merkezefendi Belediyesince Selçukbey, Yenişafak, Karahasanlı ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerinde iftar sofrası kuruldu. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, eşi Hacer Subaşıoğlu ile birlikte katıldığı iftar sofralarında Merkezefendililerle buluştu. Başkan Subaşıoğlu, iftar programlarına katılan vatandaşlarla tek tek selamlaştı, hayırlı Ramazanlar diledi. İftar programları ile ilgili bir açıklama yapan Başkan Subaşıoğlu, “Ramazan ayımız mübarek olsun, hayırlı akşamlar diliyorum. Allah tutmuş olduğumuz oruçları kabul etsin. Allah, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecemize hepimizi ulaştırsın. Daha sonra da hep birlikte Ramazan Bayramı’na birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde ulaşalım. İftarımıza katılımlarınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyor, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum” dedi.




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