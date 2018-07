Başkan Tefçi’den 15 Temmuz açıklaması

Başkan Tefçi, 15 Temmuz’un, tarihten aldığı güçle medeniyet ve gönül coğrafyamızın umudu olan, tüm Müslümanları kardeşlik hukukuyla gözetmeye çalışan, adalet duygusuyla dünya mazlumlarının hakkını arama gayreti gösteren, emperyalizme yüksek sesle itiraz eden Türkiye’ye karşı siyonist ve emperyalistlerin içerideki ırgatları ve mankurtlarıyla birlikte kalkıştıkları kanlı işgal girişimi olduğunu söyledi. Haince planlanmış kanlı kakışmaya karşı milletin destansı direnişiyle darbecileri yerle yeksan ettiğini ve Türkiye’nin topyekün dirilişe geçtiğini hatırlatan Başkan Tefçi, “15 Temmuz, Malazgirt’ten Mohaç’a, Çanakkale’ye kadar asla teslim alınamayan, köle edilemeyen özgür ruhun güncellenen canlı ve fiili deklarasyonudur. 15 Temmuz, kirli amaçları için dini bile istismar edecek düzeyde alçalan içerideki işbirlikçilerin, akıl donduran hile ve hıyanetleri karşısında ferasetiyle diri ve uyanık kalan bir milletin alesta gücüdür. 15 Temmuz, kanlı bir darbe girişimiyle başlayan işgal denemesidir. İşgal girişiminin, devletin her kademesinde örgütlenmiş paralel yapısıyla kök salmış olması, karşı koyduğumuz tehlikenin derinlik ve büyüklüğünü anlamak için yeterlidir. On yıllar boyu insanımızın maneviyat ve yardım duygularını istismar eden FETÖ, her türlü yolu kullanarak devletin hücrelerine kadar sızmış, başta eğitim, yargı ve güvenlik olmak üzere, devletin bütün imkânlarını kendi hain planları için kullanmıştır. Bu ihanet şebekesi, siyonist emperyalistlere ‘hizmet’ ederek millî varlığımızı yok etmeyi amaçlayan kalkışmada aktif rol üstlenmiştir. Milletimiz, derin basireti ve hikmetiyle tehlikeyi anında görmüş, vatanın söz konusu olduğu bir durumda yaşamayı bile teferruat bilerek uçak ve helikopterlerle havadan bombalanan, zırhlı araçlarla, tanklarla tutulmuş sokaklara çıkmış, alanlara akmış, adeta tek bir yumruk olup işgalci darbecilerin tepesine inmiştir. Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen olarak, istiklal ve istikbalimizin açık bir saldırıya uğradığı o gece, hiç tereddüt etmeden, sağımıza solumuza bakmadan, bahane ve gerekçe üretmeden, başka hiçbir hesap yapmadan alanlara indiğimizi hatırlatmak isterim. Bu bilinç ve duygularla tüm milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nü tebrik ediyoruz” dedi.