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16 Haziran 2017 11:34

Başkan Zolan Aktepe’deki iftarda vatandaşlarla bir araya geldi

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen mahalle iftarı Aktepe Mahallesinde kuruldu.

Başkan Zolan Aktepe’deki iftarda vatandaşlarla bir araya geldi

16 Haziran 2017 11:34


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, büyükşehir tarafından verilen iftarda Aktepe Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Zolan, asfalt şantiyesi ve alt yapı ile ilgili mahalleliye müjde verdi.


İftara katılan vatandaşlarla selamlaşan Başkan Zolan, herkese hayırlı Ramazanlar dileğini iletti. Aktepe Mahallesine yapılacak olan çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendiren Zolan, iki müjde birden verdi. Aktepe Mahallesi’nde bulunan asfalt şantiyesinin en geç bir ay içinde taşınacağını söyleyen Başkanı Zolan, bölgedeki alt yapı çalışmalarının da 2018 yılında başlayacağını müjdeledi.


İftardan önce Aktepeli vatandaşlara seslenen ve yatırımların süreceğini belirten Başkanı Zolan, “Bugün burada sizlerle birlikte olmanın mutluluğu yaşıyoruz. Aktepe Mahallesi güzelleşmeye devam edecek. Sizlere şunun müjdesini vermek istiyorum. Burada yılın her mevsimi sıkıntı veren asfalt şantiyesini kaldırıyoruz. En geç bir ay içerinde taşıma işlemini gerçekleştireceğiz. Aktepe Mahallesi, temiz bir çevreye ve daha temiz bir havaya kavuşacak. Sizleri o sıkıntıdan da kurtaracağız. Yılbaşından sonrada da alt yapı çalışmalarına başlayacağız. Her yeri kazacağız. Yağmur suyu hatları döşeyeceğiz, su ve kanalizasyon hatları yenilenecek, bu çalışmalar sırasında toz olacak, çamur olacak. Sonunda da alt yapı ile ilgili bu bölgede hiçbir problem yaşamayacağız” dedi.




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