Başkan Zolan, iftarda muhtarla bir araya geldi

Sizler bizim çalışma arkadaşımızsınız diyen Başkan Zolan, “Muhtarlıklar yerel yönetimlerin başladığı yerlerdir” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Ramazan ayı nedeniyle Merkezefendi ve Pamukkale mahalle muhtarları ile iftarda bir araya geldi. İftar yemeğine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, Muhtarlar Derneği Denizli Şube Başkanı Adnan Kuloğlu, Merkezefendi ve Pamukkale mahalle muhtarları ile aileleri katıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan ile birlikte iftara katılan muhtarları selamlayarak Ramazanlarını tebrik etti. Akşam ezanın ile birlikte okunan dualarla oruçlar açıldı.

"Biz bir ekibiz"

İftarın ardından konuşma yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Sizler bizim çalışma arkadaşımızsınız. Muhtarlık makamı yerel yönetimlerin başladığı yerlerdir. Vatandaşlarımızın ilk temas ettiği, ilk derdini anlattığı yer sizlersiniz. Bu sadece vatandaşlarımız için değil bizim için de öyle Mahallenin derdini bilen, sorununu bilen, çözüm noktasında fikirleri alınacak olan kişiler sizlersiniz. Beraber hizmet ediyoruz. Seçim heyecanını aynı sandıkta birlikte yaşıyoruz. Seçildikten sonra da sizlerle birlikte kol kola 5 yıl boyunca hizmet ediyoruz. Sizlerle birlikte çalışmak bizim için bir zevk. Ben her birinizi tek tek biliyorum ve hepiniz kendi mahalleniz için dertleniyorsunuz, şehrimiz için dertleniyorsunuz. Bir eser nasıl yapılır, bir dert ortadan nasıl kaldırılır onun için mücadele ediyorsunuz. Bizler de sizden gelen talepler doğrultusunda nasıl Denizli’yi daha ileriye götürebiliriz, bunun gayreti içerisindeyiz. Sonuç olarak biz bir ekibiz. Denizli’ye hizmetkar olan bir ekibiz. Birlikte başarmanın mutluluğu daim olsun. Güzel işlerin altına hep birlikte imza atalım. Bildiğiniz gibi mahalle iftarları yapıyoruz. Mahalle sayımız fazla olduğu için her mahallede yapmak mümkün olmuyor. Ulaşamadığımız vatandaşlarımıza benim selamımı iletin” dedi.