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01 Ocak 2017 13:27

Başkan Zolan terör saldırısını lanetledi

Başkan Zolan terör saldırısını lanetledi

01 Ocak 2017 13:27

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İstanbul’un Ortaköy semtinde bir eğlence mekanında gerçekleştirilen terör saldırısını lanetledi.
İstanbul’un Ortaköy semtinde bir gece kulübüne yapılan terör saldırısını lanetleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Yapılan bu alçakça saldırı sadece ülkemize değil bütün insanlığa kast etmektedir. Bu aşağılık terör saldırısını bütün insanlık adına nefretle lanetliyorum" dedi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin aşağılık terör örgütleriyle dört koldan mücadele ettiğini belirten Başkan Osman Zolan, "Ülkemiz çok sayıda terör örgütüyle savaş vermektedir. Bu örgütlerin içerideki ve dışarıdaki destekçileri, hain maşalarıyla Türkiye’ye ilan ettikleri vekalet savaşını kaybedeceklerdir. Dirayetli hükümetimiz, güçlü ordumuz, cesur polislerimiz ve kahraman halkımız ile hep birlikte topyekün mücadele ederek bu şeref yoksunu terör örgütlerini ve destekçilerini acımasızca yok edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Terörün hedefinin bir ülke veya bir millet değil, tüm insanlık olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Bunu örneklerini defalarca yaşadık. Malezya’dan Fransa’ya, Mısır’dan ABD’ye kadar tüm kıtalar ve ülkeler tehdit altındadır. Küresel bir insanlık meselesi olan bu barbarlığı sona erdirmek için tüm dünyanın dayanışma içinde hareket etmesi bir zorunluluktur. Yeni yılı kutlamak için eğlenmeye giden masum vatandaşlarımıza yapılan bu adi saldırı, insanlık tarihinin utanç sayfalarına eklenmiştir. Böyle aşağılık vahşi saldırıların son olması temennisiyle; hayatını kaybeden insanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” diye konuştu.



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