Başkan Zolan ve ekibi Batman’da kardeşlik köprüsü kurdu

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve ekibi, terör örgütlerine destekten dolayı geçtiğimiz günlerde kayyum atanması ile gündeme gelen Batman’ı ziyaret etti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve ekibi Büyükşehir Belediyesi’nin tecrübe ve birikimlerini aktarmak üzere; terör örgütlerine desteklerinden dolayı bir süre önce kayyum atanması ile gündeme gelen Batman Belediyesini ziyaret etti. Başkan Zolan ve ekibini Batman Havalimanında İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname ile Batman Belediye Başkanlığına görevlendirilen Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy karşıladı. Daha sonra Batman Valisi Ahmet Deniz ile Batman Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin ile bir araya geldikten sonra Başkan Zolan, Batman AK Parti İl Başkanı Diyaettin Uçar ve partililerle de buluştu.

Üç günlük ziyaretin büyük bir bölümünde Batman Belediye Başkanı Ertuğ Şevket Aksoy, yönetimi ve daire müdürleri ile geçiren Başkan Zolan, tecrübe ve birikimlerini paylaştı. Batman sokaklarını da gezen Başkan Zolan, yaptığı açıklamada, belediyecilik tecrübelerini aktarmak ve Batman’ı daha güzel bir şehir yapmak için tüm ekibi ile birlikte Batman’da olduklarını söyledi.

Batman’ın Güneydoğu Anadolu’nun en güzel şehirlerinden biri olduğunu ancak yapılması gereken çok iş olduğuna dikkati Çeken Başkan Zolan, “Ülkemin bu güzel şehrinde maalesef sıkıntılar olduğunu gördük, burada hizmet üretmek yerine başka şeylerin yapıldığı ortada. Batman’ın bu makus talihini değiştirmeye katkı sunmak için geldik” dedi.

Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ülkemiz daha güzel olsun istiyoruz. Bizi bölmek isteyenlere, düşmanlık yaratmak isteyenlere karşı tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet olarak kardeşçe bu ülkede yaşamasını başarabilmek gerekiyor. Başka ülkelerin ve çıkar gruplarının maşası olmak yerine ülkemizin çıkarlarını düşünmek ve Türkiye’nin geleceğine hizmet etmek adına inşallah bu yürüyüşümüz devam edecek. Bu kardeşlik hukukumuz daha da gelişecek.” Türkiye’nin yerel yönetim hizmetlerini ve belediyeciliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan öğrendiğini ifade eden Başkan Zolan, bu hizmet anlayışını uzun yıllar önce Denizli’ye getirdiklerini, Denizli’nin Türkiye’de ve Avrupa’da parmakla gösterilen bir şehir olduğunu belirterek, Batman’ın da aynı hizmet anlayışı ile tanışmasını istediklerini söyledi.

Batman Belediye Başkanı Ertuğ Şevket Aksoy ise, ziyaretin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Bu ziyaret gösteriyor ki bu bölge insanının daha iyi şartlarda daha mutlu yaşaması için sadece bizlerin yüreği çarpmıyor. Hakikaten Türkiye’nin her yerindeki yöneticilerin, devlet yetkililerinin gönlü buradaki insanların daha iyi şartlarda yaşamasıdır. Ziyaret ve katkılarından dolayı Başkan Osman Zolan ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bizlere aktardıkları birikim ve tecrübelerin Batman’a büyük katkısı olacağına inanıyorum” dedi.