Başkan Zolan: “Yangının yaralarını saracağız”

Sarayköy ilçesinde çıkan orman yangını söndürme çalışmalarına katılarak dün geceden itibaren ekiplerin başında yer alan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, gün ağarınca yangın riski nedeniyle boşaltılan Tekkeköy ve Tırkaz Mahallesindeki vatandaşları ziyaret etti. Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş’ın eşlik ettiği Başkan Osman Zolan, ilk olarak orman yangını dolayısıyla boşaltılan Tırkaz’da Mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yangını söndürmek için dün akşamdan beri canla başla çalışan Denizli ve çevre illerden gelen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Fen İşleri, Park Bahçeler ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile DESKİ personeline kolaylıklar dileyen Başkan Osman Zolan, yangının son durumu hakkında bilgi aldı.

“Tüm ekiplerimiz ilk andan itibaren buradaydı”

Yangının büyümesi ile birlikte bölgedeki vatandaşların tahliyesi için 5 otobüs görevlendirdiklerini kaydeden Başkan Osman Zolan, “Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesindeki araçlarımız kısa sürede vatandaşlarımızı yangın bölgesinden uzaklaştırdı. İtfaiye Dairesi Başkanlığımız orman yangını ve kaza olmak üzere 6 arazöz, 30 tonluk su ikmal aracı, 13 araç ve 50’den fazla personel ile müdahale felakete müdahale etti. Büyükşehir DESKİ, Park Bahçeler ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız bünyesindeki 21 su tankeri ve 16 iş makinesi de bölgede canla başla çalıştı.

“Üzüntümüz büyük”

Uçak, helikopter ve çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın alanında bir süre inceleme yapan Başkan Osman Zolan ve beraberindekiler Tekke Mahallesi yakınlarında alevlerin yeniden sardığı alanı fark ederek yangın söndürme ekibi çağırdı. Bir süre buradaki çalışmaları inceleyen Başkan Osman Zolan, Denizli’nin büyük bir yangın felaketi yaşadığını belirtti. Yangına müdahale sırasında meydana gelen tanker kazasına da değinen Başkan Osman Zolan, “Maalesef kayıplarımız var. Üzüntümüz büyük” dedi.

Büyükşehir’de 1 görev şehidi, 4 yaralı

Kazada Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’de görevli tır şoförü Hüseyin Avcı’nın (41) görev şehidi olduğunu, Fen İşleri Dairesi’nde çalışan Zafer Demir’in (35) helikopter ambulans ile İstanbul’a sevk edildiğini, İtfaiye Dairesi Başkanlığından da 3 personelin hafif şekilde yaralandığını kaydeden Başkan Osman Zolan, “Yangın felaketinin yaşandığı sırada meydana gelen üzücü kazada yaşamını yitiren vatandaşlarımıza ve çalışma arkadaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum” diye konuştu. Büyükşehir Belediyesinin tüm birimlerinin felaketin önlenmesi için canla başla çalıştığını vurgulayan Başkan Osman Zolan, felaketin yaralarını en kısa sürede saracaklarını kaydederek, yangını söndürmek için can siperane çalışan herkese teşekkür etti.