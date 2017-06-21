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21 Haziran 2017 17:51

Başkan Zolan’dan Sevindik’e alt yapı müjdesi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Sevindik Mahallesi sakinleriyle iftarda buluşarak, alt yapı çalışmalarının 2018’de başlayacağını söyledi.

Başkan Zolan’dan Sevindik’e alt yapı müjdesi

21 Haziran 2017 17:51


Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen mahalle iftarları devam ediyor. İftara Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan ile mahalle muhtarları ve vatandaş katıldı. İftara gelen bütün vatandaşlarla selamlaşan Başkan Osman Zolan, vatandaşın ramazanını tebrik etti. İftarın ardından mahalle sakinlerine seslenen Başkan Zolan, Sevindik Mahallesinde alt yapı çalışmalarının 2018 yılında başlayacağını müjdeledi.


Sevindik Mahallesi’nin en önemli talebinin alt yapı ile ilgili olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Sevindik Mahallesi’nde alt yapıyı 2018 yılının baharında başlatacağız. Sadece alt yapı değil bu mahallede kentsel dönüşümle ilgili olarak da yoğun bir talep var. Bununla ilgili de teknik çalışmaları yapıyoruz. İmar planları ile ilgili de halkımızın rızasını alarak, onların ’evet’ dediği şekilde olmak şartıyla talepleri dikkate alacağız. Bu sadece vatandaşımızın gönül rızasıyla olacak. Yani burada son sözü vatandaşımız söyleyecek. Biz Sevindik daha güzel olsun istiyoruz. Onun gayreti içerisindeyiz” dedi.




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