Bayrama sayılı günler kala hayvan pazarında durgunluk yaşanıyor

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kentte hayvan satış merkezlerinden biri olan Denizli Ticaret Borsası (DTB) Canlı Hayvan Pazarı’nda durgunluk yaşanıyor. Pazarda sayılı sayıda satıcı bulunurken, vatandaşlar da kurbanlık almak için pazara henüz uğramıyor. Bayrama kısa bir süre kala pazarın boş olması üreticiyi endişelendiriyor. Pazarda üreticiler için ayrılan hayvan yerlerinin yüzde 90’dan fazlası boş duruyor. Hayvanlarını satmak için çeşitli il ve ilçelerden gelen üreticiler, pazara gelen vatandaşların henüz kurbanlık almadığını, sadece fiyat sorup gittiğini söylüyor. Hayvan satışlarının yok denecek kadar az olduğu pazarın, önümüzdeki günlerde canlanması bekleniyor. Pazarda hayvan fiyatlarında ise geçtiğimiz yıla göre görünür bir artış gözlenmiyor. Üreticiler, hayvanların kilogram fiyatlarında kilogramda 5 liralık bir indirim yapıldığını fakat vatandaşların, pazara göre daha pahalı olan mahalle aralarındaki satıcılardan aldığını söylüyor. Pazar yerinde hayvanlarını satmak için bekleyen üreticiler, vatandaşları ucuza kurban almaları için pazarı tercih etmeleri konusunda uyarıyor.

“Vatandaşın alım gücü azaldı”

Hayvan pazarına kurbanlık bakmaya gelen, Aleaddin Dokuz, son yıllarda vatandaşların alım gücünün azaldığını, üreticilerin de hayvanlarını satamayıp geri ötürdüğünü belirtti. Geçtiğimiz yıllarda çevre illerden Denizli’ye çok hayvan geldiğini ifade eden Dokuz, bu sene bir durgunluk yaşandığını belirterek “Bu sene Elmalı tarafı gelmez artık. Elmalı bitti, dünkü sel felaketinden dolayı çok zor. Denizli’nin Serinhisar, Acıpayam, Bozkurt, Başkarcı, bunların hiç biri yok şuanda burada. Bir tane Acıpayamlı gördüm ben. Geçen sene bu zamanlar çok iyiydi. Son bir hafta içinde çok satış yapıldı burada. Hele arife günü koyun yetmedi” dedi.

“Gelen fiyat sorup gidiyor”

Pazarın şu anda boş olduğunu belirten hayvan satıcısı Yakup Koyuncu da, pazara gelip gidenin olmadığını ve durgun olduğunu söyledi. Satışların geçen seneye göre durgun olduğunu ve pazara gelen vatandaşların sadece fiyat sorduğunu vurgulayan Koyuncu, “Daha zamanı da var ama bekliyoruz. Geçen seneye göre biraz durgun. Bin lira ile bin 500 lira arasında güzel bir kurbanlık bulunabilir. Son bir hafta diye tahmin ediyoruz ama şuanda daha gelen giden yok. Sadece fiyat soruyorlar. Mahalle aralarında da çok satış olduğu söyleniyor. Aslında vatandaş pazara gelse, vatandaş açısından daha iyi. Çünkü mahalle arasıyla Pazar yerindeki kuzunun fiyatları mesela kilogramda en az beş lira oynuyor. Bugün 50 kilogramlık bir kuzuda 250 lira eder” diye konuştu.

“Almak için son günü bekliyorlar”

Kurban satmak için Denizli’ye Konya’dan gelen Enver Eyrilmez ise kuzuların kilogramını önceden 25 liraya sattıklarını fakat sonradan 20 liraya çektiklerini belirtti. Para kazanma işi seneye kaldı. Millet acele etmiyor almakta, her zaman bayrama kalınca ucuz alıyorlardı ya; bu sene bilmiyorum ama bayramı beklerlerse biraz pahalı alabilirler. Bayram günü ucuzlayacak diye bekliyorlar. Dolaşan çok, soran çok ama alan yok şimdilik”