BBP Partisi’nden ekonomi konusunda hükümete destek açıklaması

Başkan Çiçek, beraberindeki ilçe başkanları ile birlikte ekonomi ve döviz kurunda yaşanan gelişmelere ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Dün dolarda yaşanan gelişmelerin ciddi olduğunu savunan Başkan Çiçek, dolarda yaşanan gelişmelerin Türkiye’nin yeni bir krizin eşiğine getirme girişimi olduğunu belirtti. Dolar kuru üzerinden yapılmak istenilen şey ile 15 Temmuz da yapılmak istenilenlerin aynı olduğunu ifade eden Başkan Çiçek, “Hepinizin çok iyi bildiği gibi 15 Temmuz hain darbe girişimi Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk topraklarının üzerinde oynanmak istenen bu oyunun bir provasıdır. Ama Türk milleti bunu 15 Temmuz da sokağa inerek göğsünü siper ederek tankların ve tüfeklerin önüne durarak bu hayasızca akını durdurmuştur ama bizim bu mücadelemizin karşısında birilerinin de bir hesabı her zaman olmuştur. Hesabı olanlara bir de Allah’ın hesabı olduğunu söylüyoruz. Hesabı olanlar yeniden Türkiye’de bir ekonomi savaşı ve dolar üzerinden Türkiye’ye savaş açarak bize diz çöktürmeye çalışmışlardır. Ama Türk milleti geçmişinde diz çökmüşlüğüne rastlanmadığını bunlar hala anlamamışlar. Biz Türk milleti olarak, Türk devleti olarak, Anadolu coğrafyası olarak biz diz çökmeyiz tasma bize göre bir iş değildir, esaret bize göre bir iş değildir. Biz bir parça ekmeği 3 aile bölüşür kimseye eyvallah etmeyiz, bileğimizin etini yeriz kasaba minnet etmeyiz. Biz böyle bir milletiz. Amerika merkezli Türkiye’ye bir brifing verme ve dolarla ekonomik kriz çıkarma mücadelesi hepinize mal olur ama ‘Türk çocuğu anasız olabilir, babasız olabilir, vatansız olmaz’ diyen Nene Hatu’nun torunları olarak bizler yeniden bir kurtuluş mücadelesi verdiğimizi sizin huzurunuzda söylemek istiyorum. Bu milletin yeniden tasarruf ekonomisine dönmesi gerektiğini söylüyoruz” dedi.

“Kimse bize yani Türk milletine diz çöktürmez”

Açıklamasında BBP olarak seçilmiş hükümetin yanında olduklarını yenileyen Başkan Çiçek, şunları söyledi:

“BBP olarak bizler tüm illerde bugün basın açıklaması yaparak bu işin karşısında durduğumuzu seçilmiş hükümetin yanında olduğumuzu tekrar beyan etmek istiyorum. Muhalefetin ve ana muhalefetin iktidarıyla beraber herkesin el ele vererek memleketi yeniden bu sıkıntıdan kurtarmanın projelerini üretmesi gerektiğini söylüyoruz. Biz halk olarak oy verdiğimiz milletvekillerinin, seçtiğimiz hükümetin iktidar ve muhalefet ayırt etmeden herkesin orda bu memleketin çıkarına bir şeyler yapması gerektiğini söylüyoruz. Bu noktada Türk milletine, ne ABD, ne İsrail, ne Avrupa’nın hiç kimsenin bize yani Türk milletine diz çöktürmeyeceğini burada beyan etmek istiyorum. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz olmak zorundayız. BBP olarak biz seçilmiş hükümetin, seçilmiş cumhurbaşkanının ve milli ve yerli olanların herkesin kayıtsız şartsız yanındayız. Bu noktada milli ve yerli düşünen herkesin bir arada bulunup yeniden Türkiye’nin geleceğe dev bir adım atması için proje üretmek zorunda olduğunu düşünüyoruz. Yerli ve milli politika geliştirerek yeniden ortaya çıkan bu spekülasyon hareketlerin bertaraf edilerek yeniden gündeme kendi öz kaynaklarıyla üretim yapan ve bu üretimi gün geçtikçe ileri safhaya götüren bireylere ihtiyacımız olduğunu söylemek istiyorum.”