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12 Haziran 2018 11:37

Bekilli MYO’da mezuniyet heyecanı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Bekilli Meslek Yüksekokulu, ‘2017-2018 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’ gerçekleştirildi.

Bekilli MYO’da mezuniyet heyecanı

12 Haziran 2018 11:37


Törene Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ali Kaya, öğretim görevlileri ve mezun öğrencilerin yakınları katıldı. Törenin açılış konuşmasını Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Kaya, yaptı. Kaya, konuşmasında mezun öğrencilere meslek hayatlarında başarılar diledi. Mezun olan öğrenciler adına konuşma yapan okul birincisi Ruken Sürer, kendilerini yetiştiren ailelerine ve iki yıl boyunca kendilerine emek veren hocalarına teşekkür etti. Program dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle devam etti. Mezun olan öğrencilere belgelerinin takdim edilmesinin ardından keplerin coşku içinde fırlatılması ile tören son buldu.




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