Belediye Başkanı 39 yıl sakladığı fotoğrafı öğretmenine hediye etti

Özbaş, Doğruer’e ilkokul dönemine ait 39 yıldır sakladığı fotoğrafı hediye etti.

Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, eşi Esin Özbaş ile birlikte 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilkokul öğretmeni 69 yaşındaki Necmiye Doğruer’i ve lisedeki matematik öğretmeni 73 yaşındaki Mehmet Doğruer’i ziyaret etti.

Başkan Özbaş, Necmiye Doğruer’e 24 Mayıs İlkokulu’nda sınıf arkadaşları ile birlikte çekilen 1978 yılına ait fotoğrafları hediye etti. Fotoğrafı görünce duygusal anlar yaşayan Doğruer, “Ahmet, çok iyi, temiz, dürüst, çalışkandı. İlkokul sonuna kadar sınıf başkanıydı. Şimdi de başkan oldu. Beni çok mutlu etti, çok duygulandım teşekkür ederim” dedi.

Doğruer ile eski günleri anan ve öğretmenlerin ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Başkan Özbaş, “1977 yılında 24 Mayıs İlkokuluna başladım. Birinci sınıfta 4 öğretmen değiştirdik. Necmiye hocamız bize ikinci sınıfta geldi. İlk derste tanışma faslı oldu ardından sınıf başkanı seçilecekti. Necmiye hocam ‘kim sınıf başkanı olmak istiyor’ diye sordu. Herkes el kaldırdı. Ben elimi kaldırmadım öyle oturdum, sesimi çıkaramadım. Hocamız bana döndü, ‘sen başkan olacaksın’ dedi. O dakikada başkan olduk. Hocam bizim dönemimizde çok değerli öğretmenler, doktorlar, hakimler, öğretmenler, avukatlar yetiştirdi” diye konuştu.