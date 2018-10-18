Belediye personeline iş güvenliği eğitimi

Denizli'nin Çivril Belediyesi hizmet içi eğitim programı kapsamında personeline iş güvenliği eğitimi verdi.

Belediye personelinin iş kazalarına karşı bilgilendirilmesi maksadıyla düzenlenen eğitim semineri Vali Recep Yazıcıoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. İş güvenliği uzmanları Sadık Çelik ve Aylin Ayyıldız tarafından iş sağlığı ve güvenliği kapsamında verilen eğitimde çalışma mevzuatı, işçi ve işverenin yasal hak ve sorumlukları, acil durumlarda yapılması gerekenler, kaza yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri, yangın ve ilk yardım konuları yer aldı.

Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven, personellerinin güvenliğinin kendileri için önemli olduğunu, gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.