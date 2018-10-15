Belediyeye ait işçi arabasının lastiği patladı: 1 ölü, 3 yaraladı

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde işçilerin kullandığı Denizli Büyükşehir Belediyesine ait aracın lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 işçi hayatını kaybederken, 3 işçi ise yaralandı.

Kaza, Bozkurt'un Tutluca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Demir idaresindeki Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Bünyesine ait 20 ASS 148 plakalı açık kasa araç, Bozkurt istikametinden Denizli istikametine seyir halinde ilerlerken Tutuluca Mahallesi girişinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı arka tekerleklerinden birinin lastiği patladı. Lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıkan araç, savrularak şarampole yuvarlandı. Şarampolde takla atan araçta bulunan Hakan Demir, Mustafa Gedik, Osman Tüfekçi ve İsmail Çetinkaya, araçtan yola savruldu.

Kazayı gören çevredekiler durumu 112 acil servisine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan sürücü Hakan Demir, Mustafa Gedik ve yaralı Osman Tüfekçi ile İsmail Çetinkaya'ya olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi etmek üzere hastaneye götürdü.

Kazada ağır yaralanan Gedik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer sürücülerin ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.