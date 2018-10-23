Berger ve beraberindeki heyet Laodikeia Antik Kenti'ni gezdi

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger öncülüğündeki heyet Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Laodikeia Antik Kenti'ni gezdi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Ankara'daki AB ülkelerinin büyükelçileri ve eşleri ile diplomatik temaslarda bulunmak üzere dün geldiği Denizli'de programına bugün de devam etti. Berger ve beraberindeki heyet önce teleferikle Bağbaşı Yaylası'na çıktı ardından Laodikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti. Heyete burada kazı ekibi eşlik ederek rehberlik yaptı.

Berger ve beraberindeki heyet Hıristiyanlar'ın kutsal kitabı İncil'de de adı geçen 7 kutsal kiliseden birisi olan Laodikeia Antik Kenti'nde ortaya çıkarılan kiliseye ise adeta hayran kaldı. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Berger, kilisenin renovasyonunu özellikle yerinde görmek istediklerinden dolayı bu ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade etti. Berger, “Burayı ve kiliseyi özellikle görmek istedik çünkü burası aslında kültürel mirasın nasıl korunacağı, daha sonrasında halk nasıl açılıp ve turizm açısından bir cazibe noktası haline getirilebileceğine iyi bir örnek. Biliyorsunuz inanç turizmi var ve bu kilise İncil'de de bahsi geçen bir kilise olduğu için turizm açısında cazibe merkezi olacağını ve çok fazla turist çekeceğini düşünüyorum. Yani bir kilise nasıl renove edilir? Sonrasında halka açılır ve turist çeker bunu göstermesi açısından önemli bir örnek. Aynı zamanda hem kazı ekibine, belediye başkanına hem de valiye bugün burayı gezmemizi mümkün kıldıkları için teşekkür etmek isterim” diye konuştu.

“İncil'de bahsi geçen 7 kiliseden bir tanesi”

Berger, bir gazetecinin “Resmi bir açılış yok ama gelen insanlar (Hristiyanlar) ibadetlerini yapıyor. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?” sorusunu da yanıtlayarak şunları söyledi:

“Daha önce de söylediğim gibi bu İncil'de bahsi geçen 7 kiliseden bir tanesi. Dolayısı ile oldukça güçlü bir cazibe noktası diye düşünüyorum. Çünkü ilk kiliselerden bir tanesi. Özellikle inanç turizmi için gelenlere önemli bir yer olduğunu düşünüyorum. Ama bunun yanı sıra da özellikle çok önemli bir kültürel miras alanı. Yanı nasıl yapıldığı? Kilisenin motifine ve mozaiklere bakacak olursanız hem inanç turizmine gelenler hem de kültürel miras olarak önemli bir yer.”