Beton mikserinin ayağı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

Olayda bir işçi de yarandı.

Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi 4014 Sokak’ta bulunan 3 katlı inşaatının tavanına beton döken araç bir anda inşaata doğru devrildi. Bu sırada 3’üncü katın tavanında beton hortumunu yönlendiren 55 yaşındaki Sabri Damar’a hortumun bağlı olduğu demir çarptı. Olayı gören çevredekilerin 112’yi araması ile olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

122 acil servis sağlık personelinin çatıda müdahale ettiği 55 yaşındaki Sabri Damar’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada birlikte çalıştıkları Hacı Damar da yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Damar’ın yakınlarının sinir krizi geçirdiği kazayla ilgili polis soruşturma başlatıldı.