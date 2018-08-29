Beyaz cennet günde 15 bin ziyaretçiyle rekora koşuyor

Şen, yıl sonuna kadar hedeflerinin 2 buçuk milyon ziyaretçi olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirasına dahil olarak dünyanın sayılı turizm cazibe merkezi unvanını alan Pamukkale’de, 9 günlük Kurban Bayramı tatili bereketli geçti. Pamukkale ve Karahayıt bölgesini 9 günlük tatilde günde ortalama 15 bin olmak üzere 110 bin kişi ziyaret etti. Bölgedeki ve şehir merkezlerindeki otellerin doluluk oranları tatil boyunca yüzde 100’e ulaştı. Marmaris, Fethiye ve Dalyan gibi sahil kesimlerinde yer bulamayan turistler de konaklamak için Denizli’ye geldi. Bölgedeki yoğunluk, yetkilileri memnun ederken otelleri dolan otelcilerin de yüzü güldü. Son yılların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşıldığı Pamukkale’ye yıl sonuna kadar 2 buçuk milyon ziyaretçi beklendiği bildirildi.

"İnanılmaz bir yoğunluğa sahne oldu"

DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, 9 günlük bayram tatilinin Pamukkale Karahayıt bölgesinde de inanılmaz bir yoğunluğa sahne olduğunu belirtti. Vatandaşların akın akın Pamukkale’ye geldiğini belirten Başkan Şen, "Pansiyonlar da dahil olmak üzere tüm tesislerde doluluklar yüzde 100’lere ulaştı. Şehir içindeki tesislerimiz de dahil olmak üzere çok ciddi anlamda yerli ve yabancı misafir aldık. Hatta Marmaris’te, Fethiye’de, Dalyan’da yer bulamayan yabancı misafirler 3 saatlik mesafede Denizli Pamukkale bölgesinde konaklamaya geldiler. Bu yoğunluğun bundan sonraki dönemlerde de biz devam etmesini bekliyoruz. Baktığımız zaman Pamukkale yüzde 43’lük bir büyümeye sahne aldı ilk 7 ayda. Bundan sonraki dönemde de ülke ortalamasının üstünde misafir ağırlayarak ören yerleri arasında en fazla ziyaret edilen yer unvanını korumaya devam edeceğiz" dedi.

"Hedefimiz yıl sonuna kadar 2 buçuk milyon ziyaretçi"

Pamukkale’yi günlük ortalama 13 ile 15 bin kişinin ziyaret ettiğini aktaran Başkan Şen, "Yaklaşık bu 9 günlük bayram periyodunda 110 bin civarında yerli ve yabancı misafir Pamukkale’yi ziyaret etti. Günlük ortalama 13 ve 15 bin ziyaretçi aldı. Bu da çok ciddi bir rakamdır. Baktığınız zaman Ağustos ortalamasının 400 bin civarında ziyaretçiyi sahne olmasını bekliyoruz. Bu da yıl sonunda Pamukkale’yi yaklaşık 2 milyon 500 bin kişinin ziyaret etmesi anlamına geliyor. Bu rakamlara biz Denizli’de turizmciler olarak onu seviyoruz" diye konuştu.