Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Denizli
  •  » Bilgisayar Başında Çalışırken DÜşen Yıldırım Sebebiyle Bayılan Edanur Şoku Atlamadı
02 Mayıs 2018 12:56

Bilgisayar başında çalışırken düşen yıldırım sebebiyle bayılan Edanur şoku atlamadı

Denizli’nin Çameli ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan 16 yaşındaki genç kız şoku atlatamadı.

Bilgisayar başında çalışırken düşen yıldırım sebebiyle bayılan Edanur şoku atlamadı

02 Mayıs 2018 12:56

Genç kızın annesi olayı anlatırken yıldırım düşen evde ise sadece bilgisayar çalışmıyor.


Denizli’nin Çameli ilçesi Gürsu Mahallesi’nde Cengiz Hoplar’a ait evin yakınına düşen yıldırım sonucu aile üyelerinden 16 yaşındaki Edanur Hoplar yaralandı. Anne Cansel Hoplar, yıldırımın bilgisayarın bulunduğu odaya düştüğünü söyledi.



"Sanki eve dinamit atıldı"


Olay esnasında ders çalışan genç kızı toprak ile temas kurması için dışarı çıkardıklarını ve bayılması üzerine 112 acil servis ambulansı ile Çameli Devlet Hastanesine kaldırıldığını anlatan anne Cansel Hoplar, kızının hala duyma sorunu yaşadığını söyledi. Hoplar, "Şimşek çaktı, çalışma masasının önünde dinamit atıldı, sanki patlama oldu. Yatağın üstüne atmış çocuk kendini. Benim de kulaklarım sağır oldu. Hemen çocuğa baktım, yüzü gözü morarmış. Su içireyim dedim içmedi. Babamı aradım yalın ayak toprakta yürüt dedi. Eşim de balkonda benim sesimi de duymuyor, bağırıyorum ama duymuyor. Kızımı dışarı çıkardık, toprakta yürütelim dedik. ’Anne her taraf kapkaranlık oldu’ dedi, evin önünde yıkıldı. Ambulansı aradık hastaneye götürdük. Tedavi oldu, şu anda kulağı az duyuyor. Normal konuştuğumuzu duymuyor" dedi.


Kızının bakışlarının değiştiğini söyleyen anne doktorların patlama sesinin etkisiyle 4-5 gün kulağının etkilenebileceğini söylediklerini anlattı. Anne Hoplar, evde sadece kızının çalıştığı bilgisayarın devrelerinin yandığını sözlerine ekledi.


Evde ziyaretçileri kabul eden ve halen duyma güçlüğü çeken Edanur’un tedavisinin bir süre daha devam edeceği bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç