Bin metreden paraşütle kayalıklara çakılan adamın inanılmaz kurtuluşu

3 saatlik bir çalışmayla mahsur kaldığı 50 metrelik kayalıklardan kurtarılan kazazedenin ilk yaptığı iş ise kendisini geçmiş olsun için telefonla arayanlara teşekkür etmek oldu. Yaşlı adam kazaya rağmen yine uçmaya devam edeceğini bildirdi.

Olay, Pamukkale ilçesinde Başkarcı Dağı’nda meydana geldi. Bin metre rakımlı Başkarcı yaylasına çıkan teleferiklerin bulunduğu alandan atlayış yapan Hasan Cengit, paraşütün kanadının kapanması sonucu düştüğü kayalıklarda mahsur kaldı. Cengit ile birlikte atlayış yapan arkadaşları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri ise durumu AFAD’a bildirerek yardım istedi. İhbarla harekete geçen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Sivil Savunma ekipleri olay yerine ulaşıp Hasan Cengit’i kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler Cengit’in bulunduğu alana halatlar yardımıyla sedye indirdi. Cengit daha sonra sedyeye konularak halat ile düştüğü yerden 2 teknisyen eşliğinde çıkarıldı. Şans eseri kolundan birkaç sıyrık ile kurtulan Cengit, olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

“75 yaşındayım ve 1996’dan bu yana uçuyorum”

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesi sonrası kurtarılan Cengit, 1996’dan bu yana uçtuğunu söyleyerek, kazadan sonrada yine uçmaya devam edeceğini kaydetti. Cengit kazanın nasıl meydana geldiğini ve sonrasında yaşadıklarını ise şu sözlerle anlattı: “Havadayken türbülansa girdim. Türbülansta kanat kapandı. Kanat kapanınca düşmeye başladım. Paraşüt ağaca takıldı. Bir ara kendimi kaybettim düşüp sürünürken o anı hiç hatırlamıyorum. Aşağı doğru yuvarlandım ve orada kaldım. Kurtuluşum büyük bir şans, kolum birkaç yerinden yaralandı. 75 yaşındayım ve 1996’dan bu yana uçuyorum. Beni kurtaran ekiplerden ‘Allah razı olsun. Bundan sonrada uçacağım, bu kazadan sonra yine uçmaya devam. 3 kızım ve 5 torunum var. 96’dan bu yana uçuyorum hiç ara vermedim hemen hemen her gün uçuyorum. 3 bin saat uçuşum var. ”

Hasan Cengit, cep telefonu ile kendisini arayanlara ise kurtarma ekiplerinin kendisini kurtardığını ve durumunun iyi olduğunu söyledi.