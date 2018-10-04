Denizli'de işlek bir caddede bitmeyen yol çalışması vatandaşı canından bezdirdi. Vatandaşlar tozdan dolayı evlerinin camlarını açamazken, esnaf ise işlerinin bıçak gibi kesildiğini söyledi. Mahalleli, "Yapmayacaklar neden kazdılar" diye yetkililere sitem etti.

Merkezefendi ilçesi İlbadı Mahallesi'nde bulunan Mehmet Gazi Caddesi'nde Denizli Büyükşehir Belediyesinin devam eden yol yapım çalışmaları, vatandaşı adeta canından bezdirdi. Vatandaşlar gerekli tüm yerlere müracaat ettikleri halde caddedeki yol yapım çalışmasının aylardır tamamlanmadığını ve kendilerini kimsenin dikkate almadığını ileri sürdü. Yaklaşık 3 ay önce kazılan yolların bir türlü kapatılmadığı caddede araçlar geçmekte güçlük çekerken, çıkan tozdan da mahalleli büyük sıkıntı yaşıyor. Park edilen araçların üstleri bembeyaz tozlarla kaplandığı caddede, vatandaşlar evlerinin camlarını açamıyor, balkonlarına da perde takıp tozdan korunmaya çalışıyor. Vatandaşlar, aralarında astım hastalarının, nefes darlığı çekenlerin bulunduğunu ve bu tozlu ortamda hastalıklarının daha da ilerlediğini belirtti. Cadde üzerinde dükkanı bulunan esnaflar ise yapımı tamamlanmayan yol ve kaldırımların en çok kendilerini etkilediğini söyledi. Caddedeki yollar bozuk olduğu için kimsenin alışveriş için buraya uğramadığını, işlerinin her geçen gün kötüye gittiğini aktaran cadde esnafı, belediyenin duruma bir an önce el atması gerektiğini söyledi. Yolların yanı sıra kaldırımların da kazılıp tekrar düzeltilmediği caddede vatandaşlar, kaldırımları kullanamadığı için araçların geçtiği tozlu yoldan geçmek zorunda kalıyor. Araçların geçmekte güçlük çektiği yolların ortasındaki rögar kapakları ise araçlar için büyük bir tehlike oluşturuyor. Cadde esnafı vatandaşların dükkanlarına girebilmeleri için kendi imkanlarıyla yol ile dükkanları arasına adeta bir taş köprüyü andıran yollar yapıyor.

"Çocuklarımız tozdan hasta oluyor"

Tozdan bıktıklarını belirten Ayşe Koca isimli bir mahalle sakini, "Burayı kazdılar kaç ay oldu, yapmayacaklar neden kazdılar? Tozdan duramıyoruz, balkonlarımızı açamıyoruz. Yoldan geçemiyoruz. Ben hasta bir insanım, herkes hasta burada, tozdan dumandan nefes darlığı çekiyoruz. Rezillik bu, dışarı çıkamıyoruz. Ben belimden ameliyatlıyım, kaldırımlardan inip çıkamıyorum" dedi.

Ali Rıza Ece isimli bir esnaf ise, yol kazılalı 3 ay kadar bir süre olmasına rağmen, o zamandan beri herhangi bir çalışma yapılmadığını öne sürdü. Zaten durgun olan işlerin, yapılamayan yollarla daha da kötüye gittiğini belerten Ece, "İş yok, güç yok bir de bu yolar bu şekilde bırakıldı. Yolda rögar kapakları falan açık, arabaların üstü bembeyaz toz. Çoluk çocuk hasta oluyor tozdan kirden. Neden yapılmıyor diye arada gelen işçilere soruyoruz ‘müteahhit kaçtı, malzeme göndermiyor' deniliyor. Bunun bir kontrolü olmuyor mu? Bu yol neden böyle sahipsiz bırakıldı. 3 aydır neden bir çalışma yapılmıyor? Bunu yetkililerden duymak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu kaldırımlardan engelli bir insan nasıl geçecek?"

Mahallede berberlik yapan bir esnaf ise, yolların kazılmasından sonra işlerinin bıçak gibi kesildiğini kaydederek "Bu kaldırımlardan engelli bir insan nasıl geçecek? Burası kazıldığı halde bu iş yerine kaldırımdan insanların geçebilmesi için bir şey yapılması lazım. İnsanlar dükkanlara hoplaya zıplaya girmeye çalışıyorlar çoğu giremiyor zaten. Ben hasta müşterilerimi tıraş etmeye evlerine gidiyorum. Adam geldi dükkana girmeye çalıştı, çıkamadı. Eve gitmesini, evine gelip tıraş edeceğimi söyledim. Yollar bu şekilde olduğu için insanlar da bu yolu kullanmıyor, arka taraflardan gidiyor insanlar. Adam arabasının alt takımları bozulmasın diye arka taraftaki yolu kullanıyor, esnaflara uğramadan geçiyor" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri olarak bu durumdan utandıklarını belirten bir vatandaş ise, "Şu anda bütün esnaf arkadaşlarımız dahil mahallenin durumundan kendimiz utanıyoruz. Belediye utanmıyorsa bir şey diyecek halimiz yok" diye sitem etti.

Yol için bugün harekete geçilecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, yol yapım işlerinde, şantiyelerinde bu tür sıkıntıların olabileceğini kaydederek, "Çalışmalarımıza bugün itibari ile başlıyoruz ve en yakın sürede bitirilecek. Bugün itibariyle ekiplerimize bölgeye giderek gerekli çalışmalarını başlatıyorlar" dedi.