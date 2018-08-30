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30 Ağustos 2018 14:53

Boruya sıkışan 4 kaplumbağayı itfaiye kurtardı

Denizli’de bir site içerisinde yağmursuyu tahliye borusuna sıkışan 4 kaplumbağa itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılarak doğaya salındı.

Boruya sıkışan 4 kaplumbağayı itfaiye kurtardı

30 Ağustos 2018 14:53


Edinilen bilgiye göre, Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi 1049 Sokak üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde yağmursuyu tahliye hattındaki borulara kaplumbağaların sıkıştığını ve çıkamadığını gören çocuklar durumu hemen gözyaşları içerisinde site yöneticisi Ercan Cengiz’e bildirdi. Cengiz’in de ihbarı üzerine harekete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler kurtarma operasyonu başlattı. Olay yerine gelen ekipler çeşitli araç ve gereçler kullanarak 4 kaplumbağayı sıkıştıkları yerden çıkarmayı başardı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren hummalı bir çalışması sonrası kurtarılan 4 kaplumbağa daha sonra doğaya salındı.




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