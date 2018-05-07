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07 Mayıs 2018 16:27

Bowling şampiyonları Samsun yolcusu

Denizli Genç Kızlar Bowling şampiyonları Samsun’da düzenlenecek olan Türkiye Bowling Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Bowling şampiyonları Samsun yolcusu

07 Mayıs 2018 16:27


Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Bowling Genç Erkekler ve Genç Kızlar Turnuvası’nda birincilik ve ikinciliği Tavas Anadolu Lisesi aldı. Toplamda 13 okulun katıldığı ve 210 oyunun oynandığı turnuvada Tavas Anadolu Lisesi Kız Takımı en yüksek skora ulaştı. Genç Kızlar Turnuvası’nda Tavas Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Nazif Salgut’un çalıştırdığı kız bowling takımı Denizli şampiyonu oldu. Yine turnuvanın erkekler ayağında Denizli 2’nciliği Tavas Anadolu Lisesi oldu.


Bowling Genç Kızlar Turnuvası’nda Denizli Şampiyonu olan Tavas Anadolu Lisesi Kız Takımı ile Genç Erkekler Turnuvası’nda ikinci olan erkek takımı 17-21 Mayıs’ta Samsun’da düzenlenecek olan Türkiye Bowling Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.




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