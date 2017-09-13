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13 Eylül 2017 16:52

Buğday yüklü tır yandı

Denizli’nin Honaz ilçesinde buğday yüklü tır alev alev yandı.

Buğday yüklü tır yandı

13 Eylül 2017 16:52


Edinilen bilgiye göre, Honaz’ın Kaklık Mahallesi’nden Ankara istikametine gitmekte olan plakası ve şoförünün ismi öğrenilemeyen buğday yüklü tır, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Buğday yüklü tırda bir anda alevler yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar yangına müdahale ederken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Alevler kısa süre de tırı sararken Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Hurdaya dönen tırın şoförü ise 112 ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Yangın nedeniyle Denizli-Ankara karayolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kalırken uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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