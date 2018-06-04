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04 Haziran 2018 16:48

Buldan Belediyesi 58 camide bayram temizliği başlattı

Denizli Buldan Belediyesi tarafından, ilçedeki 58 camide bayram temizliği yapılmaya başlandı.

Buldan Belediyesi 58 camide bayram temizliği başlattı

04 Haziran 2018 16:48


Buldan Belediyesi Ev Temizlik Ekibi, Buldan merkez ve kırsal mahallelerde bulunan 58 camide temizlik yaparak camileri Ramazan Bayramı’na hazırlıyor. 5 kişilik 2 ekip halinde sürdürülen çalışmalar bittiğinde ilçedeki tüm camiler bayrama pırıl pırıl bir halde girecekler. Konu ile ilgili olarak bilgi veren Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, ilçedeki yaşlı ve muhtaç durumda, kendi işini göremeyecek vatandaşların evlerini temizleme amacıyla kurulan ev temizlik ekibinin ilçedeki 58 camide de rutin temizlik işlerini yaptıklarını ifade etti. Başkan Gülbay, “Dini bayramlarımız Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi daha incelikli bir temizlikle camilerimizi bayrama hazırlıyoruz” dedi.




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