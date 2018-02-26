Buldan Belediyesi geri dönüşüm eğitimleri başlattı

Eğitim çalışmasının özellikle çocuklarda temiz çevre, sağlıklı doğa bilincini geliştirmek, atık yönetiminde geri dönüşümün önemini anlatmak amacıyla yapıldığı aktarıldı. Çevre Mühendisi Ali Kapdı’nın verdiği eğitim çalışması ilk olarak Yusuf Gökçe Zafer İlkokulu’nda başlatıldı. Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay’ın da katıldığı çalışmalarda öğrencilere atıkların geri dönüşümünün neden gerekli olduğu, ülke ekonomisine katkısı, temiz bir çevre için olmazsa olmazlardan olduğu video gösterileri eşliğinde anlatıldı. İlk etabı 13 Mart’ta sona erecek olan eğitim çalışmalarında 436 anaokulu, bin 296 ilkokul ve 307 ortaokul öğrencisi eğitim alacak. İkinci etapta da geri kalan okullarımızda eğitim çalışması verilecek.

Konu ile ilgili olarak konuşan Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay geri dönüşümün çevre açısından önemine vurgu yaparak, “Geri dönüşümün en iyi anlatılabileceği kesim çocuklardır. Ülke ekonomisi, temiz çevre ve nefes alınabilir bir dünya için atıklar içinde geri dönüştürülebilir olanların yeniden ekonomiye kazandırılması önemlidir. En önemlisi de geri dönüşümün kaynağında, yani evlerimizden başlamasıdır. Bu anlamda çocuklarımızın bilinçlenmesi çok önemlidir. İlçemizdeki tüm okulları ve öğrencileri kapsayan bir çalışma başlattık. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz de buna katkı sağladı. Yakın bir zamanda atık bitkisel yağların da toplanmasıyla ilgili bir çalışma başlattık. Buldan’ın Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde uygulanan ve atıkların detaylı ayrıştırılarak geri dönüşüme teslim edilmesini sağlayan sisteme en kısa zamanda uyum sağlayacağına inanıyorum. 3 yıldan beri bu konuda uzunca bir yol aldık ve insanlarımız oldukça bilinçli hareket eder hale geldi” diye konuştu.