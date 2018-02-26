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26 Şubat 2018 09:26

Buldan Belediyesi ilçede taziye çadırı uygulaması başlattı

Denizli Buldan Belediyesi ilçede cenaze, mevlit ve benzeri etkinliklerde kullanılmak üzere taziye çadırları yaptırdı.

Buldan Belediyesi ilçede taziye çadırı uygulaması başlattı

26 Şubat 2018 09:26


Buldan Belediyesi, 2 adet taziye çadırı yaptırarak hizmete sundu. Yapılan taziye çadırları, belediye ekipleri tarafından etkinliklerin yapılacağı yerlere önceden götürülerek kurulacak.


Konu ile ilgili bir açıklama yapan Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, şehir yaşamı gereği, apartman dairelerine sıkışıp kalan vatandaşların toplanmak zorunda kaldıkları törenlerde küçücük dairelere sığamadıklarını, özellikle cenaze gibi zorunlu durumlarda çok sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Başkan Gülbay, acıların paylaşılacağı, taziyeye gelenlerin ağırlanacağı, kışın yağmurdan ve soğuktan, yazın da sıcaktan korunacakları bir kapalı mekan ihtiyacına cevap vermesi için iki adet büyük çadır yaptırdıklarını söyledi. Gülbay, “Belediyemiz ekipleri özellikle cenaze törenleri için cenaze evinin önünde uygun bir yere hemen bu çadırları kuruyorlar. Başka bir yere lazım oluncaya veya taziyeye gelenler azalıncaya kadar da bu çadırlar kurulu kalıyor. İlerleyen günlerde çadır sayısını arttırmak ve daha başka etkinliklerde de bu uygulamayı genişletmeyi planlıyoruz” dedi.




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