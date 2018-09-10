Buldan Belediyesi'nden ‘Askıda Ekmek' uygulaması

Buldan Belediyesi ilçede ekmek alacak durumu olmayan ve atık ekmek kutularından ekmek toplayan vatandaşlara katkıda bulunmak için fırıncılarla birlikte ‘Askıda Ekmek' uygulaması başlattı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde başlatılan uygulama ilçe belediyesinin sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Hesaplardan yapılan açıklamada, Belediyesi olarak, ilçemizdeki fırıncılarımız ve hayırsever vatandaşlarımızın katkıları ile “Askıda Ekmek” uygulaması başlattık. Gerçekten ihtiyacı olan, evine bir ekmek alacak parası olmayan vatandaşlarımıza katkıda bulunmak amacıyla başlattığımız bu uygulama ile sosyal belediyecilik alanında yeni bir çalışma başlatmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu uygulamadan gerçek ihtiyaç sahiplerinin yararlanması ve ihtiyacından fazla ekmek almamasıdır. Kampanyaya destek veren fırıncılarımıza ve katkıda bulunan hayırsever vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Ekmek dolabımız, Belediyemiz girişinde, sosyal market önündedir” denildi.