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20 Ağustos 2018 09:48

Buldan en iyi üzümünü seçti

Denizli’nin Buldan İlçesi’nde bu yıl 23.

Buldan en iyi üzümünü seçti

20 Ağustos 2018 09:48

’sü düzenlenen Yenicekent Tripolis Kültür ve Turfanda Çekirdeksiz Sultaniye Üzüm Festivali kapsamında gerçekleştirilen Üzüm Teşvik Yarışması’nı Murat Yurdakul kazandı.


Buldan Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada, üzümün kalitesi, bağların düzeni ve kullanılan ilaç ile gübre kıstas alınarak yapılan değerlendirmede 1.’inciliği Murat Yurdakul, 2.’nciliği Yaşar Ordu, 3.’üncülüğü ise Zafer Ordu kazandı. 1.’incilik ödülünü ve plaketini AK Parti Grup Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, 2.’ncilik ödülünü ve plaketini İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, 3.’üncülük ödülünü ve plaketini de Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay verdi.




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