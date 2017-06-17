Buldan ilçesinde organik yumurta üretilecek

Buldan ilçesinde, yüzde 40’ı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından desteklenen bin adet kapasiteli “Organik Yumurta Tavukçuluğu Projesi” uygulamaya başladı. 200 metrekare kümes ve toplamda 4 bin metrekare alan üzerinde hizmete açılan tesiste, yumurtaların sertifikalandırılmasının ardından kontrollü ve sağlık bir üretimin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Denizli’de ilk ve tek olma özelliği taşıyan, insan ve çevre dostu bir organik üretimin hedeflendiği projeyle, organik yumurta tavukçuluğu yapmak isteyen yetiştiricilere örnek olmak, yetiştiricilere organik tavuk yetiştirme şartlarının öğretilmesi amaçlanıyor. Bu ve buna benzer projelerin ayrıca istihdamı sağlanması hedefleniyor.

Denizli Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün teknik elemanlarınca kontrol ve denetimi yapılırken, hem inşaat hem de yetiştiricilik alanında yetiştiricilere teknik destek sağlıyor.