Buldan şehit yakını ve gazilere vefa gezisi

Denizli'nin Buldan ilçesi'nde şehit ve gazi yakınları ‘Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Ailelerine Vefa' projesi kapsamında Kapadokya ve Konya gezisi gerçekleştirdi.

Buldan Kaymakam Vekili Fatih Akkaya, ‘Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Ailelerine Vefa' projesi kapsamında şehit ve gazi yakınlarına Kapadokya ve Konya gezisi düzenledi. Program, Buldan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından gerçekleştirildi. Şehit ailelerinin, gazi ve gazi ailelerinin yalnız olmadıklarını ve devletin her zaman yanlarında olduklarını hatırlatmayı amaçlayan geziye 4 şehit ailesi, 2 terörle mücadele gazisi ve ailesi, 9 Kıbrıs gazisi ve ailesi olmak üzere 31 kişiyle gerçekleştirildi. Akkaya öncülüğünde yapılan geziye Buldan SYDV Müdürü Gülten Kılıçaslan, sosyal yardım ve inceleme görevlisi Ali Rıza Tıklar ve hemşire Firdevs Uyum eşlik etti. Program kapsamında Nevşehir, Göreme, Avanos, Ürgüp, Aksaray, Ihlara vadisi ve Konya'yı kapsayan gezi iki günlük gezi gerçekleştirildi.