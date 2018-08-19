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19 Ağustos 2018 10:44

Buldan Yenicekent’te coşku dolu gece

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Buldan Yenicekent’te coşku dolu gece

19 Ağustos 2018 10:44

”üncü Buldan-Yenicekent Tripolis Kültür ve Turfanda Çekirdeksiz Sultaniye Üzüm Festivali’nin 2.”inci günü sahne alan Sevgi Petek ve Ramazan Çelik ikilisi vatandaşlara coşku dolu bir gece yaşattı.


Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi’nde bu yıl ’sü düzenlenen festival, büyük bir coşkuyla devam ediyor. Festival kapsamında kente gelen yıldız isimler vatandaşların eğlencelerine ortak oluyor. Dolu dizgin geçen festivalin2.’inci gününde Sevgi Petek ve Ramazan Çelik ikilisi sahneye çıkarak vatandaşlara coşku dolu anlar yaşattı. Gecede sahneye ilk olarak Sevgi Petek çıktı. Söylediği 3 parçadan sonra da sahneyi Ramazan Çelik’le paylaştı. İkili söyledikleri birbirinden hareketli parçalarla izleyenleri yerlerine oturtmadılar. Yaklaşık 2 buçuk saat sahnede kalan Petek ve Çelik, seyircilerle birlikte oynayarak, izleyenlerin gönüllerini kazandılar. Konser sırasında sanatçılarla fotoğraf çektirmek isteyen seyirciler adeta kuyruğa girdiler. Konser sonunda Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, her iki sanatçıya da Belediye El Sanatları ve Kültür Merkezi’nde dokunan ipekli şal ile birer sepet üzüm hediye etti.




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