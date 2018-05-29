Buldan’da ‘Çocuk Engelli Parkları’ hizmete girdi

Buldan Yeni Mahalle Toplu Konutlar bölgesinde bulunan Mustafa Kemal Parkı içindeki çocuk parkı ve Gölbaşı mahallesindeki Ülküler Parkı içindeki çocuk parkı engelli çocukların da kullanabileceği çocuk oyun grupları ile donatıldı.

Çocuk parklarını birlikte gezen Buldan Belediye Başkanı ve Denizli Rotaract Kulübü Başkanı Özge Özer Gül ile Yönetim Kurulundaki arkadaşları, bu iki parkın şimdilik bir başlangıç olduğunu, ilerleyen aylarda tüm çocuk parklarının, engelli çocukların da yararlanabileceği hale getirileceğini söylediler. Engelli çocukların, diğer çocuklardan hiçbir farkının olmadığını, tüm çocukların eşit şartlarda yetişmesi gerektiğini belirten Denizli Rotaract Kulübü Başkanı Özge Özer Gül, “Pek çok konuda toplumsal projeleri hayata geçirdik. Bu yıl da engelli çocuklarımız için hazırladığımız projeyi yürürlüğe soktuk. Engelli çocuklarımız da engelli olmayan çocuklarımızla birlikte parklarda oyun oynamalı, arkadaşlarıyla eğlenmeli ki bu engelin dostluğa engel olmadığını bilsin. Engelli olmayan çocuğumuz da onların toplumun birer parçası olduğunu, kendinden farkı olmadığını görsün, duyarlılık kazansın. Bu kapsamda Buldan’da bulunan mevcut iki çocuk parkını engelli çocuklarımızın da kullanabileceği hale dönüştürdük. Bize yardımcı olduğu için Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay’a çok teşekkür ederiz” dedi.

Başkan Gülbay ise belediye olarak Denizli Rotaract Kulübü Başkanı Özge Özel Gül ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına teşekkür ederek, çok anlamlı bir projenin içinde olmak Buldan Belediyesi olarak gururlandıklarını ifade etti.