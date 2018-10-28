Buldan'da develer dualarla havut kuşandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde yapılacak olan deve güreşlerine kısa bir süre kala güreşlerde mücadele edecek olan develer dualarla ‘havut' (deve semeri) kuşandı.

Buldan'da deve güreşlerinin başlamasına kısa bir süre kala develer törenle havutlarını kuşandı. Deve güreşlerinin bahar aylarında sona ermesinin ardından çıkarılan havutlar, deve güreşlerinin başlamasına az bir süre kala tekrar giydirilmeye başlandı. Olukçu Bey 1-2-3 isimli develerin sahibi Safi İşçioğlu, düzenlediği havut töreninde mevlid-i şerif okutarak dualarla develerinin havutlarını giydirdi. Develerin yazlık bakım ve idmanlarını kusursuz yaptığını belirten İşçioğlu “Yazın develerimizin beslenmelerini, yürüyüş idman ve güreş eğitimlerini yaptık. Artık güreşlere hazırız. Ben yeni başlayacak deve güreşi sezonumuzun hayırlı olmasını diliyor, tüm develerimizin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum” dedi.