Buldan’da ‘Dokumacılar Pazarı’ açılacak

Buna göre Pazar 12 Ağustosta açılacak.

Denizli’de her hafta Pazartesi günleri açılan Denizli Dokuma Pazarı’nın, Buldan’da da açılması kararlaştırıldı. Uzun yıllardan beri, eski zahire pazarı üstünde açılan Denizli Dokuma Pazarının, yapılan yol çalışmaları nedeniyle yıkılacak olması, pazarda sergi açan dokumacıları yeni arayışlara yönlendirmişti. Denizli Dokuma Pazarı’nda sergi açarak satış yapan dokumacılar, Denizli’deki pazarın devam etmesi ve şimdiki pazara uzak olmayan bir yerde sürdürülmesi için Denizli Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı görüşmelere devam ediyor. Pazarla ilgili Buldan Belediye Meclisi toplantı salonunda bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, Buldan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Ertekin ile çok sayıda dokumacı esnafı katıldı. Yapılan toplantı sonrası alınan karaları açıklayan başkan Gülbay, pazarın Belediye El Sanatları ve Kültür Merkezi’nde (BELKÜM) açılacağını ifade etti. Alınan kararın Buldan’a ve dokumacılara hayırlı olmasını dileyen Başkan Gülbay, BELKÜM’de açılacak dokuma pazarına katılan dokumacılardan yer parası gibi herhangi bir ücret almayacaklarını, kış günleri de eski hükümet konağı binasını Pazar için tahsis edeceklerini söyledi.