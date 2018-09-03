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03 Eylül 2018 16:34

Buldan’da dokumacılık masaya yatırıldı

Denizli’nin Buldan ilçesi ve çevresinin dokumacılığı, çeşitli üniversitelerden öğretim üyelerinin katılımıyla düzenlenen panelde masaya yatırıldı.

Buldan’da dokumacılık masaya yatırıldı

03 Eylül 2018 16:34


Hoşgör’ü Dokuma Şenliği çerçevesinde düzenlenen, “Geçmişe Dokunmak, Geleceği Dokumak” adı altında, dokumacılığın dünü, bugünü ve yarınının konuşulduğu panel, Buldan Belediyesi El Sanatları ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Moderatörlüğünü Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Günay Atalayer’in yaptığı panele konuşmacı olarak, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Öğretim Üyesi ve Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, PAÜ Öğretim Üyesi ve Tripolis Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Bahadır Duman, Marmara Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Meral Özomay ile Buldanlı tekstilciler İsmet Efeoğlu ve Bekir Sert katıldı. Prof. Dr. Günay, Atalayer Hoşgör’ün Kuşlarla Dansı projesinin ortaya çıkışı ve gelişimi ile ilgili bilgi verdi. Prof. Dr. Celal Şimşek, Likos Vadisinde dokuma ticareti ve bölgede süren kazılarla ilgili bilgiler sundu. Tripolis Kazı heyeti Başkanı Doç. Dr. Bahadır Duman ise konuşmasında, Tripolis’te devam eden kazılarda dokumanın geçmişine ait meydana çıkan buluntular hakkında bilgi verdi. Marmara Üniversitesi’nde yeni kurulan tekstil laboratuvarı hakkında bilgi sunan Dr. Öğr. Üyesi Meral Özomay’ın ardından söz alan Buldanlı tekstilciler İsmet Efeoğlu ve Bekir Sert de, Buldan’ın geçmiş dokumacılığı ve yaşadıkları sıkıntıları anlatarak bugünkü dokumacılık ile kıyaslama yaptılar. Panelle ilgili bilgi veren Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, Buldan’ın 5 bin yıllık dokumacılık geçmişi olduğunu, eskiden beri ana geçim kaynağının dokumacılık olduğunu, yarın da böyle olacağını belirterek, “Gelişmeleri takip edebilmek, tekstilin geleceğinde de var olabilmek için geçmişi iyi bilmek ve ona göre yol haritası oluşturmak için böyle bir panele ihtiyacımız vardı. Panele katılarak çok önemli bilgileri bizimle paylaşan hocalarıma ve tekstilci büyüklerime çok teşekkür ederim” dedi.




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