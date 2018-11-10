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Buldan'da okul kütüphanesi için kermes

Buldan’da Yusuf Gökçe Zafer İlkokulu’nun kütüphanesi için okul bahçesinde kermes düzenlendi.

Buldan'da Yusuf Gökçe Zafer İlkokulu'nun kütüphanesi için okul bahçesinde kermes düzenlendi.


Denizli Buldan Yusuf Gökçe Zafer İlkokulu'nun düzenlediği kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Okul bahçesinde düzenlenen yiyecek ve içecek ağırlıklı kermese Buldan'da görev yapan daire amirlerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenci velileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Elde edilen gelirle Yusuf Gökçe Zafer İlkokulunun acil ihtiyaçlarının karşılanacağını ifade eden Okul Aile Birliği Başkanı Muammer Çiçek “Yönetim kurulumuz ve okulumuzun idarecileri tarafından acil ihtiyaçları belirledik. Okulumuza kütüphane kazandırmak için bu kermesi düzenledik. Amacımız hem okul velilerimizle birlikte okulumuz için bir şeyler yapmak hem de dayanışma ve kaynaşmayı sağlamaktır. Tüm velilerimiz ile birlikte öğretmen ve öğrencilerimiz imece usulüyle hep birlikte bu güzel ortamı sağladık. Bize katkıda bulunan ve kermesimize katılarak güç ve destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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