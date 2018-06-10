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10 Haziran 2018 12:05

Buldanlı kızlar futsal turnuvasından 3.’lük ile döndü

Denizli Buldan 4 Eylül Fehmi Mehmet Şükrüye Erensoy Ortaokulu Kız Futsal takımı katıldıkları turnuvada Türkiye üçüncüsü olarak muhteşem bir tarih yazdılar.

Buldanlı kızlar futsal turnuvasından 3.’lük ile döndü

10 Haziran 2018 12:05


Üst üste elde ettikleri başarılarla adından sıkça söz ettiren Dörteylül Fehmi Mehmet Şükriye Erensoy Ortaokulu kız Futsal takımı Niğde’de düzenlenen Okul Sporları Yıldız Kızlar Futsal Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye 3. oldu. Turnuvanın en değerli futbolcusu ise yine takımın başarılı oyuncusu Şeyma Var seçildi.


Katıldığı şampiyonada adından övgüyle bahsettiren 4 Eylül Fehmi Mehmet Şükrüye Erensoy Ortaokulu Kız Futsal takımı oyuncuları aldıkları kupa ve madalyaları ile Alanyazı Meydanında aileleri, okul öğrenci ve öğretmenleri ile kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından coşkulu bir törenle karşılandı.




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