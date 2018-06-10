Buldanlı kızlar futsal turnuvasından 3.’lük ile döndü

Üst üste elde ettikleri başarılarla adından sıkça söz ettiren Dörteylül Fehmi Mehmet Şükriye Erensoy Ortaokulu kız Futsal takımı Niğde’de düzenlenen Okul Sporları Yıldız Kızlar Futsal Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye 3. oldu. Turnuvanın en değerli futbolcusu ise yine takımın başarılı oyuncusu Şeyma Var seçildi.

Katıldığı şampiyonada adından övgüyle bahsettiren 4 Eylül Fehmi Mehmet Şükrüye Erensoy Ortaokulu Kız Futsal takımı oyuncuları aldıkları kupa ve madalyaları ile Alanyazı Meydanında aileleri, okul öğrenci ve öğretmenleri ile kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından coşkulu bir törenle karşılandı.