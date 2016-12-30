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30 Aralık 2016 15:57

Büro Memur-Sen’den Başkan Subaşıoğlu’na ziyaret

Büro Memur-Sen’den Başkan Subaşıoğlu’na ziyaret

30 Aralık 2016 15:57

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) Denizli Şubesi Başkanı Fatih Acar ve yönetim kurulu üyeleri Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu’nu ziyaret etti.
Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Büro Memur-Sen Denizli Şubesi Başkanı Fatih Acar ve heyetini makamında ağırladı. Ziyarette Başkan Subaşıoğlu ve Büro Memur-Sen heyeti istişarelerde bulundu. Şube Başkanı Fatih Acar, Başkan Subaşıoğlu’na sendika çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, “Öncelikle Büro Memur-Sen Denizli Şubesi Başkanı Fatih Acar ve yönetim kuruluna bu ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Sendikanın yapmış olduğu çalışmalar hakkında bizi bilgilendirdiler. Bizde kendi yaptığımız çalışmalar hakkında onları aydınlattık” dedi.



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