Büyük Menderes Nehri için "Temiz Üretim Hareketi" başlatıldı

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) işbirliğiyle hayata geçirilen proje bölgedeki tekstil üreticileri, küresel tekstil markaları, finans kuruluşları ve yerel paydaşları Büyük Menderes için bir araya getiriyor.

Denizli’de Büyük Menderes Nehri’nde kirliliğin önüne geçmeyi hedefleyen ‘Tekstil Sektöründe Temiz Üretimin Yaygınlaşması’ hareketi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan üst düzey yetkililerin de katılımı ile gerçekleştirildi. Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) işbirliğiyle hayata geçirilen projenin tanıtım toplantısına Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanı Ercan Gülay, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü Verimlilik Uygulamaları Dairesi Başkanı Mustafa Kemal Akgül, Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği Genel Müdürü Zafer Soylu, Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Uzmanı İnan Yıldırımlıdal, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sefa Gökalp, Denizli OSB Müdürü Ahmet Taş, DSO Genel Sekreteri Zeren Gerelioğlu, WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, GEKA Genel Sekreteri V. Özgür Akdoğan, sektörden firma temsilcileri, kamu kuruluşlarından temsilciler ve basın mensupları katıldı.

"Tekstil, su sorunları ile karşı karşıya"

Proje hakkında konuşan GEKA Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan, tekstil sektörünün su sorunlarıyla karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, “Büyük Menderes Havzası’nın 3.5 milyar dolarlık sanayi ihracatının yaklaşık yüzde 50’si tekstilden sağlanmaktadır. Türkiye’nin en büyük 500 firmasından 10’u havza sanayinin merkezi olan Denizli’de bulunmaktadır. Havza ihracatının yüzde 80’ini sağlayan il, Türkiye’de ihracat sıralamasında 8’inci sırada. Ancak diğer sektörlerde olduğu gibi tekstil sektörü de su sorunları ile karşı karşıyadır" dedi.

Temiz Üretim’in yaygınlaşmasının Denizli ve Türkiye için elzem olduğuna değinen Akdoğan, “Tekstil sektörü, boyama ve apre işlemlerinde yüksek miktarda su kullanımı nedeniyle özellikle hassas konumdadır. Birçok uluslararası alıcı için tedarik zincirinde kaynak verimliliği öncelikli hale gelmiştir. Bu hususlar göz önüne alındığında, Denizli’nin küresel rekabet gücünün korunması için Temiz Üretimin yaygınlaşmasının elzem olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Örnek proje hayata geçirilecek

Örnek bir projeyi hayata geçireceklerini belirten WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli ise, Denizli’de atılan adımla diğer sektörlere, havzalara ve dünyaya örnek olacak büyük bir dönüşümü hedeflediklerini vurgulayarak “104 ülkenin dahil olduğu WWF küresel ağında Su Koruyuculuğu kapsamında önceliklendirmiş 15 havza var. Biz çalışmalara başlamış 6 havzadan biriyiz. Bu hareketin yaygınlaşmasına verilecek destek, çocuklarımıza bırakacağımız pırıl pırıl akan nehirlerimiz için çok kıymetli. Biz gönülden inanıyoruz ki, her büyük dönüşüm, küçük bir hareketle başlar ve birlikte her şey mümkün. Hedefimiz tekstil sektöründe Temiz Üretim’e geçişe aracılık ederken aynı zamanda Türkiye’ye örnek olacak bir modelin ortaya konması, ancak bunu yaparken de ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanması ve sektörel rekabetin korunması. Uluslararası öneme sahip Bafa Gölü ve Büyük Menderes Deltası gibi sulak alanlarımızın korunması da ancak bu şekilde sağlanabilir. Toplam 12 milyon euroya varacak yatırımla yıllık, yüzde 20’ye varan su, enerji ve kimyasal tasarrufu sağlamak mümkün; bunun maddi karşılığı ise 10 milyon euro. Yapılacak yatırımların 1-3 yıl gibi bir sürede geri kazanılması öngörülüyor” dedi

"Ortada büyük ve gizlenemez bir ayıp var"

Denizli Valisi Hasan Karahan ise Büyük Menderes’in canlandırılması için önemli bir adım olduğuna dikkat çekerek, “Büyük Menderes can damarımız. Onu gözümüz gibi korumalıyız ama maalesef bu konuda kötü bir sınav verdik. İnşallah bundan sonra gelecek nesle mahcup olmama adına yüzümüzü ağartacak bir şeyler yaparız. Hepimiz bu işin kökten çözülmesini istiyoruz. Üretici firmalarımızın gayreti ve katılımı bizim için çok önemli. Menderes’i kirleten sadece onlar değil böyle bir algı oluşmasın burada hepimiz suçluyuz. Ortada büyük gizlenemez bir ayıp var. Denizli’den 7 firma sayıldı. Bu sayının daha da artacağını düşünüyorum. Denizli ekonomide ve girişimcilikte Türkiye’nin yüz akı olan örnek illerinden birisi, dolayısıyla iyi bir şehirden başladınız. Örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Biz hem genel yönetim hem yerel yönetimlerimizle bu işin takipçisi ve destekçisiyiz hep birlikte bu Büyük Menderes’i canlandıracağız” dedi.

Toplantıya bölgede Temiz Üretim dönüşümünün öncüleri olan Akürün, Altınbaşak, Aslıteks, Ata Tekstil, Doksan Tekstil, Ekpen Tekstil ve Gamateks firmaları da katıldı.