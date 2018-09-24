Büyük Menderes'te 42 noktadan 19'unda kirliliğin ileri seviyede olduğu tespit edildi

Tanıtımda Büyük Menderes'te 42 noktadan 19'unda kirliliğin ileri seviyede olduğunun tespit edildiği bildirildi.

World Wide Fund For Nature (WWF) Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ve özel bir şirket gurubu, tekstil sektöründe temiz üretim uygulamalarının gerçekleştirilmesini desteklemek ve paydaşları sektörel su risklerine karşı harekete geçirmek amacıyla hazırlanan “Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Rehberi”nin tanıtımını Denizli'de yaptı.

“Çevre bilinci oluşturmak istiyoruz”

GEKA olarak Denizli-Aydın Bölgesi'nin vizyonunun, doğasını koruyan, yeniliğe dayalı üreten, yaşam kalitesi yüksek, küresel turizm odağı olduğunu belirten GEKA Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan, bu amaçla çalışmalarını yaptıklarını, burada çeşitli kurumların, yerel paydaşların işbirliği ile Büyük Menderes Havzası'ndaki kirliliğin geçmek için geçtiğimiz aylarda bir çalışma başlattıklarını ve bu çalışmanın meyvelerini yavaş yavaş aldıklarını ifade etti. Çevre bilincinin bölgede yavaş yavaş yaygınlaştığını kaydeden Akdoğan, “Bugün de burada firmalarının temiz üretimlerini nasıl yapacağı ile ilgili çalışmalar sunulacak. Umarım hem sanayi bölgemizde hem Denizlimize hayırlı sonuçlar verir. Bu WWF Doğal Hayatı Koruma Vakfı ile GEKA'nın işbirliğiyle başlattığı bir proje. Burada bizim öncelikle bilinç oluşturma, çevre bilincini yaygınlaştırma, buna dikkat çekme, sanayide, tekstil üretiminde su kullanımına ve bunun Büyük Menderes Havzası'nda Büyük Menderes Nehri'ndeki etkilerine dikkat çekmek daha sonra bu bilinç oluştuktan sonra farklı faaliyetler de farklı desteklerde Umarım bu bilincin yaygınlaşmasında destekleyeceğiz” dedi.

“42 noktada ölçüm yaptık, 19'unda su kirliliği çok ileri seviyede”

10 seneye yakın süredir Büyük Menderes Havzası'nda çalışmalar yaptıklarını aktaran WWF Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı Genel Müdürü Aslı Pasinli ise, 42 noktada su kalitesi ile ilgili ölçümler yaptıklarını ve 19 noktada kirliliğin çok ileri dereceye vardığını tespit ettiklerini söyledi. Büyük Menderes Havzası uluslararası arenada da çok önemli bir havza olduğunu vurgulayan Pasinli, “5 tane uluslararası öneme sahip sulak alana ev sahipliği yapıyor. Tekstilin canı burada ve çok ciddi su riskleriyle karşı karşıyayız. Bunun için bizim çağrımız, tüm tekstil sektörünün temiz üretim yatırımlarını gerçekleştirilmesi, her firma için bu farklı anlama gelebiliyor. Kimisi için daha az kimyasal kullanma, kullandığı kimyasalı değiştirme, kimisi için makinalarını yenileme anlamına, bazıları için sadece bir vidayı değiştirmeyle bile bir vanayı değiştirmekle bile çok ciddi tasarruflar sağlanabiliyor. Finans kurumlarıyla da işbirliği içerisindeyiz, Geka ile işbirliği içerisindeyiz, fizibilite destekleri mevcut, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla iş birliği içerisindeyiz. Yatırımların gerçekleşmesi için bilinçlendirme ayaklarından ilki olan temiz üretim hareketinin rehber lansmanı için buradayız. Rehber, temiz üretim nedir, neler yapılabilir, firmalara örnekler ve yapılabilecek kimyasal değişiklikler ile ilgili yönlendirmeler içeriyor. Rehber bütün dünyada kullanılmak için hazırlandı, İngilizceye de çevrildi ve diğer ülkelerde de lansedilecek” dedi.